Caldo estremo sull’Italia oggi bollino rosso in 12 città | è massima allerta

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – Ancora una giornata rovente, colpita da Nord a Sud dall’ondata di super, martedì 16 luglio, l’in 12contrassegnate dal(livello 3, il massimo) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero,sono ancora daAncona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. All’elenco, per la giornata di domani mercoledì 17 luglio, si aggiungerà. Domani sarà anche il giorno piùdi questa prima metà di settimana. Il livello 3 di, ricorda il ministero della Salute, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.