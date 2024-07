Attentato a Trump era tutto previsto? La rivelazione shock

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) L’di Donaldè destinato ad entrare nei libri di storia. Ma era? Unasta facendo il giro del web nelle ultime ore. L’nei confronti di Donaldè destinato a restare nella storia mondiale. Un episodio simile contro un ex presidente americano (e favorito per tornare alla Casa Bianca) non è una cosa che succede quotidianamente e in questi giorni sono in molti che hanno fatto un paragone con Kennedy e tutti gli altri leader statunitensi rimasti feriti o uccisi in un agguato. Donald– cityrumors.it – foto AnsaUna sparatoria che ha scosso il mondo intero e lanciato un messaggio: nessuno è al sicuro e c’è bisogno di alzare l’attenzione per evitare altri episodi simili. Poi ora negli Stati Uniti si dovrà fare una riflessione per capire cosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza.