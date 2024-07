Anora | il trailer del film di Sean Baker vincitore al Festival di Cannes

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Le prime immagini del lungometraggio con Mickey Madison distribuito da Universal Pictures. NEON ha pubblicato ildidella Palma d'Oro aldidiretto da, che racconta la storia tra una sex worker e il figlio di un oligarca russo. Ilverrà distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures. Presentato in anteprima alla kermesse francese qualche mese fa,è uno deipiù attesi dell'anno, oltre ad essere il nuovo lavoro per il grande schermo di un regista apprezzato in passato per titoli come Tangerine e Un sogno chiamato Florida. Storia dell'est La commedia drammatica segue le vicissidutini di(Mickey Madison), una