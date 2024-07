The Office Bob Odenkirk | Ecco perché ho perso il ruolo di Michael Scott

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'attore fu molto vicino a ottenere la parte diche poi andò come tutti sappiamo a Steve Carell Quando si parla dinaggi leggendari delle sitcom, pochi si distinguono come ildi Steve Carell in The. Ma sapevate che un altro celebre attore avrebbe potuto ottenere il? Il direttore regionale della filiale di Scranton della Dunder Mifflin di Carell è stato il protagonista per sette delle nove stagioni dello show, e l'interpretazione di Carell ha di fatto lanciato la sua carriera come star di Hollywood. Tuttavia, non era scontato che Carell ottenesse il; infatti, era in competizione con Bobper il posto. Nell'ultimo episodio del podcastLadies con Jenna Fischer e .