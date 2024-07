Silvio Baldini Presentato Come Nuovo Allenatore del Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024)- Ieri ilhaufficialmente il, in una conferenza stampa tenutasi all'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo. L'annuncio dell'arrivo del 64enne tecnico di Massa era stato dato nei giorni precedenti sui canali social del club biancazzurro con un entusiastico "benvenuto mister". Dettagli della Presentazione La presentazione, avvenuta alle 18.30, ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e membri della stampa. Durante l'evento,ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura e ha delineato i suoi obiettivi per la stagione. Prima della conferenza, alle 17.45, è stato inoltreun accordo tra la società e Ciaotickets, ilpartner per la gestione della biglietteria.