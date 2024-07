Pensioni altro che superamento della Fornero | le destre pronte a cancellare l’uscita anticipata

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Era uno dei cavalli di battagliaLega e di Matteo Salvini in campagna elettorale, ma ormai illeggein tema diè sparito dai radar. Inevitabile, considerando che le risorse oggi proprio non ci sono. E sarebbe quindi inutile parlare di una riforma semplicemente inesistente. Non solo, perché – come ricorda la Repubblica – bisognerà vedere anche che fine farà il pacchetto da 630 milioni di euro in scadenza a dicembre, con il rischio che non vengano confermate le misure in tema previdenziale attualmente in vigore., quali sono le misure a rischio per il 2025 A rischio c’è la Quota 103, che già per quest’anno era valida solo con importanti penalizzazioni e per questo ha avuto ben poco successo. Ma potrebbero non essere confermati neanche l’Ape sociale e l’Opzione donna, anzi quel poco che ne resta considerando che è già quasi stata smantellata dal governo.