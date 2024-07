Parigi 2024 Tamberi | Buone notizie! In un paio di giorni dovrei tornare al 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Good news! Tre sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato ad un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in undial!”. Gianmarcoha pubblicato sui social un post in cui ha rassicurato tutti sul suo piccolo problema fisico accusato qualche giorno fa.non è in discussione per l’oro di Tokyo nel salto in alto: “Dopoveramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria.