Lula | Firmare l' accordo Ue-Mercosur

(Di lunedì 15 luglio 2024) 19.40 "Come ho fatto in occasione del recente vertice delad Asunciòn, ho ribadito al presidente italiano l'interesse del Brasile a concludere al più presto uncon l'Unione Europea che sia equilibrato e contribuisca allo sviluppo di entrambe le regioni". Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva al capo dello Stato Sergio Mattarella in visita in Brasile. "Ho spiegato che i progressi nei negoziati dipendono dalla risoluzioni delle contraddizioni interne degli europei". ha dettoa Mattarella.