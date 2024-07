Il sindaco di Parma Michele Guerra è il più amato d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Èilpiù, con il 63% dei pareri positivi: a rivelarlo è il Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento degli amministratori locali, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Un risultato importante, considerando che solo unsu quattro ha incrementato il consenso rispetto al giorno delle elezioni. Due anni fa, alle elezioni comunali,aveva ottenuto il 44,2% dei voti, più del doppio del candidato del centrodestra ed exPietro Vignali, che aveva convinto il 21,2%. Al ballottaggio, la sfida è finita per 66,2% a 33,8%. Una vittoria che ha oltretutto riportato il centrosinistra alla guida della città dopo 24 anni.