Il proiettile che doveva fermare Trump può essere fatale per Biden

(Di lunedì 15 luglio 2024) Disse il compagno Lenin che «ci sono decenni in cui non accade niente e settimane in cui accadono decenni». Pensate a quello che è successo nel giro di pochi giorni: il 27 giugno Joesfida Donaldnel primo dibattito tv della campagna presidenziale e ne esce (auto)distrutto; il 13 luglio Donaldin Pennsylvania viene sfiorato da un, pochi millimetri per finire ghermito dalla morte ma cade, si rialza, «Wait, Wait, Wait», aspettate, dice agli agenti del servizio segreto, vibra il pugno in aria, si rivolge alla folla e «Fight! Fight! Fight!», una sola parola, combattere. Da una parte l'impietosa decadenza senile, dall'altra un “comandante in capo”, colpito e capace di stare sulla scena, mantenere la lucidità per suonare la carica; là un uomo abbandonato dai democratici, qui il leader dei repubblicani convertiti al Make America Great Again.