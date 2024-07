Il mercato delle griffe false fatte in casa | 67enne nei guai sequestrata merce per 20mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) San Miniato (Pisa), 15 luglio 2024 – Borse, cinture, portachiavi, accessori di arredo, fibbie e adesivi, tutti con noti brand dell’alta moda ma rigorosamente contraffatti. Questa volta però la scoperta della guardia di finanza non è avvenuta in strada, sulle rotte dei mercati ospiagge, ma sul web. I finanzieri della Compagnia di San Miniato, attraverso una ricognizioneprincipali piattaforme di vendita on line e degli spazi commerciali dei principali social network, ha individuato una risorsa web in cui venivano proposti in vendita accessori per l’abbigliamento e per lacon loghi di marchi di lusso. Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di identificare il gestore della pagina in una donna italiana di 67 anni, residente nella Zona del Cuoio, che aveva creato un laboratorio di produzione “in”, in cui, come pubblicizzato dalla stessa nelle pagine di e-com, assemblava stoffe con impressi i loghi di noti brand per creare dei nuovi modelli e rivenderli.