Giacomo Bozzoli scoppia la rivolta in carcere | gli altri detenuti sono furiosi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 39enne di Marcheno condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario, è stato arrestato giovedì 11 luglio 2024 nella sua villa di Soiano dopo 11 giorni di latitanza. E ora dovrà scontare l’ergastolo: così ha deciso la cassazione lo scorso 1° luglio 2024, quando ha emesso la sentenza definitiva.resterà ina vita dopo che i giudici lo hanno ritenuto l’assassino di Mario, gettato nel forno della fonderia di Marcheno nel Bresciano l’8 ottobre 2015.è stato subito trasferito neldi Bollate e subito èta latra i. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Incidente frontale tra moto e motorino: un massacro Leggi anche: Kate Middleton, il dettaglio particolare sull’outfit: il significato Il trasferimento dia Bollate genera polemicheha trascorso soltanto qualche ora nella prigione cittadina di Canton Mombello prima di essere trasferito aldi Bollate, in provincia di Milano.