Foglianise Vitulano e il Sannio ricordano fra Isaia Columbro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ stato un dono della consolazione avuto da Dio”: queste le parole al centro del rito per la venerabilità del servo di Dio fra’, sacerdote dei frati Minori nativo dinel 1908 che ha legato la gran parte della sua vita religiosa alla terra sannita fino alla sua scomparsa nel Convento dell’Annunciata anel 2004 Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, ha pronunciato quella riflessione proprio nel dare dato avvio nella Basilica della Madonna delle Grazie alla celebrazione eucaristica di ringraziamento, con l’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca e dal vescovo di Castellaneta Sabino Iannuzzi. Il rito religioso è stato il solenne atto conclusivo del complesso iter che ha visto lo scorso 20 giugno il Papa riconoscere con proprio Decreto le virtù eroiche per la Cristianità e autorizzare il Dicastero delle Cause dei Santi a dichiarare Venerabile il Servo di Dio figlio del, come lo era Francesco Forgione – Padre Pio e tante altri figure straordinarie.