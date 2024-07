Euro 2024 tutti i premi ai giocatori | Yamal primatista degli assist a quota 33

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024), la diciassettesima edizione dei campionatipei è finita in archivio: il Veggente ci aveva visto lungo nei consigli antepost. Ha vinto la Spagna, ha vinto la più forte. Raramente, negli ultimi decenni, abbiamoito ad un trionfo così meritocratico. La Roja ha dominato l’peo tedesco, dalla prima all’ultima partita, diventando la selezione più vincente in questa manifestazione con quattro titoli. Ieri sera nche l’Inghilterra, nella finalissima di Berlino, si è dovuta inchinare allo strapotereuomini di Luis De La Fuente. Laminecon la coppa – IlVeggente.it (Ansa)L’ultimo atto della manifestazione non è stato altro che un bignami del percorso delle Furie Rosse nell’ultimo mese in Germania. Al punto che il gol decisivo di Oyarzabal allo scadere, quello che ha praticamente consegnato la coppa Henri Delaunay a Morata e compagni, sembrava rientrasse nell’ordine delle cose.