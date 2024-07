Dopo che sono diventato famoso le donne hanno iniziato a vedermi in alto

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un’introduzione decisiva Nel 1992, quando Pippo Baudo annunciò sul palco di Sanremo “Ecco Enzo Ghinazzi”, la confusione si diffuse in prima fila. “Chi diavolo è Ghinazzi?” esclamò qualcuno. La risposta immediata è stata: “Quello è Pupo!” Fu in questo momento che il cantautore, noto per successi internazionali come “Su di Noi” e “Chocolate Gelato”, capì il significato del soprannome che un tempo disprezzava e cercava di liberarsi. Abbracciare il nome Nonostante i suoi tentativi di prendere le distanze dal nome “Pupo”, divenne chiaro che era parte integrante della sua identità. “Mogol mi ha chiamato dicendomi: ‘Chi è quel cretino che ti ha consigliato di cambiare nome?'” ha raccontato Pupo in un’intervista al Corriere, sottolineando quanto quel soprannome fosse profondamente radicato nella sua carriera e nella sua eredità.