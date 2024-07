Dilettanti quante anteprime La Cdr Mutina fa il pieno di novità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per iluglio è il mese in cui si chiude il mercato e ci si ritrova per un aperitivo, in attesa di riprendere ad agosto l’attività. Cdr. La rinnovata squadra del patron Gian Lauro Morselli, alla terza stagione di fila in Promozione, si è ritrovata dal main sponsor Bobotti per il primo saluto, in attesa di cominciare il 12 agosto al campo ’Casini’ di viale Amendola, mentre le gare di campionato si giocheranno ancora a Campogalliano: fra leil passaggio di Pier Francesco Pivetti da allenatore a ds e Andrea Paganelli in panchina dall’Arcetana, affiancato da Paolo Pini, Fabio Bagnoli, Carlo Madrighelli e Gianni Savani. Sono 21 i giocatori, con gli innesti dei portieri Chiossi e Nicolò Tagliavini, dei difensori Muratori, Ricaldone, Vacondio e Sejdiraj, dei centrocampisti Caselli, Turci, Hoxha, Alessandro Tagliavini e Borghi e dell’attaccante Gozzi.