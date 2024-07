Bags & Accessories nuova collezione U S Polo Assn FW 2024 25

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’eleganza informale di U.S.., brand American Style, contraddistinto dall’iconico doppio cavallo, è conosciuta in tutto il mondo per la sua abilità di interpretare e coniugare le evoluzioni sportive e fashion. I nobili valori e il forte carattere delsi riflettono nellaborse e accessori che, col rinnovarsi di ogni stagione, propone modelli in grado di mixare la tradizione americana con i trend contemporanei. L’attenta ricerca dei materiali e la minuziosa cura per i dettagli sono elementi che da sempre fanno parte del DNA di U.S.. e che, ancora oggi, danno carattere al brand. LaAutunno Inverno 24/25oltre a rivisitare i grandi classici del marchio, accoglie innovative proposte, sia per lui che per lei.