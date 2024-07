ATP Bastad 2024 | Andrea Pellegrino sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci sarà solo Francesco Passaro a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del torneo ATP 250 diin Svezia. Infattiè statodal kazako Timofey Skatov, numero 223 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.ha fatto fatica al servizio, ottenendo il 58% dei punti quando ha servito la prima ed appena il 27% con la seconda. Non sono bastati 16 vincenti all’azzurro contro gli 11 dell’avversario, mentre sono 13 gli errori non forzati dirispetto ai 9 di Skatov. Nei primi due game fioccano le palle break (3 a testa), ma prima Skatov e poiriescono entrambi a tenere ildi servizio.