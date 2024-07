Anticipazioni Il Dottor Alì Puntate Turche | Alì Rassegna Le Dimissioni E Lascia L’Ospedale!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 15 luglio 2024)IlAlì,: Alì decide di dare le. Questa decisione ha a che fare con la figlia di Kivilcim! IlAlì prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà una decisione inaspettata di Alì. Infatti, dopo quello che è successo a Kivilcim, Alì decide di abbandonarendo le sue, ritenendosi non all’altezza del suo lavoro. Ma ecco che cosa sta per succedere.IlAlì,: Alì scioccato dopo la morte di Kivilcim! Nel corso dellede IlAlì, una grande svolta nella vita e nella carriera di Alì, arriva nel momento in cui il medico non riesce a salvare Kivilcim. Tutto ha inizio con un’inaspettata esplosione in ospedale che ovviamente causa un grande numero di feriti, tra cui anche Kivilcim.