Abbattuto autovelox Dolo o incidente?

(Di lunedì 15 luglio 2024) Potrebbe esserci un emulo di Fleximan dietro l’abbattimento dell’(nella foto) di Gaggiano, Anche se le ipotesi sono diverse. Non è escluso che il palo sul quale è installato l’impianto per il controllo della velocità sia stato vittima di uno del maltempo. È un fatto che l’unicopresente in città è stato. Sono alcuni residenti a ipotizzare l’intervento di un emulo di Fleximan. L’si trova all’incrocio fra le vie Leonardo da Vinci, De Gasperi e Volta. "Forse lo hanno urtato apposta con un’auto e lo hanno fatto cadere", ipotizza un ragazzo del posto. Secondo alcuni commercianti della zona però potrebbe anche essere statodal maltempo e dal forte vento dell’altro giorno. Quanto è accaduto a Gaggiano resta un giallo per ora.