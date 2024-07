Un mecenate per caso | Ricambio le mie fortune con la musica e l’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) di Claudio Salvi La definizione dinon lo entusiasma, semmai la avverte con un certo fastidio. Eppure nell’ultimo decennio Franco Signoretti, titolare di Xanitalia, impresa di successo con oltre 130 dipendenti, ha fatto del mecenatismo una cifra ben precisa del suo agire investendo una parte del suo patrimonio di industriale in arte e cultura. Ad esempio gli ultimi due concerti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, denominati "Concerti Xanitalia", con due soliste d’eccezione in cartellone: Karima (il concerto si è tenutosi nei giorni scorsi), e quello in programma domani (21.15) in piazza del Popolo con protagonista Chiara Galiazzo, e la direzione del maestro Roberto Molinelli. Entrambi gratuiti e sostenuti proprio dal patròn di Xanitalia.