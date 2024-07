Treno bloccato a Bologna oggi | ritardi e disagi sull’Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – A causa di un guasto a undi Italo che si sarebbe fermato prima dell’ingresso alla galleria per entrare nella stazione sotterranea AV, si sono verificati moltiper i viaggiatori. Visto il blocco di accesso alla stazione sotterranea, infatti, la circolazione AV sulla linea Firenze-è rallentata dalle 17 e i treni Altavengono fatti passare per i binari di superficie della stazione, confino a 20 minuti. In più c'è un, il Frecciarossa 8520 proveniente da Roma Termini e diretto a Bolzano, che era in coda all'Italo fermo e che aveva quindi superato la deviazione per il binario di superficie al momento del blocco. È fermo da oltre un'ora all'ingresso die ha un ritardo di oltre cento minuti, perché dovrà fare ‘retromarcia’ per poter accedere al binario di superficie.