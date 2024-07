Spagna per aprire un’era Le Furie Rosse dei giovani a caccia del primo titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Qui si fa la storia. Qui c’è chi sa ben bene come scriverne i capitoli destinati ai posteri. È partito da lontano, il cammino di Luis De La Fuente con la. Undici anni fa, i primi passi, con l’U18. IlEuropeo lo ha vinto con l’U19, in Grecia, nel 2015. Il secondo con l’U21, in Italia, quattro anni dopo. Ora sogna, a ragion veduta, il terzo. Sogna ad occhi aperti, perché non li chiude quasi mai: "Mi alzo presto. Dalle 9 siamo operativi fino alla 1 o anche alle 4 del mattino. Non dormo molto: alcuni giorni tre ore". Appunto: non perde un minuto per arrivare al terzo Europeo. Quello della consacrazione, dopo la Nations League alzata l’anno scorso. Quello che, nel contempo, puòil nuovo ciclo della generazione d’oro iberica.