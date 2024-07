Nasce Kili Ventures la prima realtà italiana per investire in startup africane

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Farein Africa adesso è una. Un continente con età media 19 anni, conto i 42 della media europea e i 47 dell’Italia, l’Afric comprende 54 Paesi che ormai da diversi anni sono finiti nel mirino degli investitori che nella Silicon Savannah cercanoemergenti e di successo in economie che crescono a ritmi sostenuti. È in questo contesto che, impresa basata in Regno Unito e ideata da 4 italiani attivi a livello europeo e mondiale nel supporto alle. L’iniziativa è frutto dell’esperienza di oltre 7 anni sul campo tra Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania a supporto di imprenditori emergenti, da cui sono state colte opportunità di sviluppo e necessità di fundraising.è stata presentata il 10 giugno presso Primoalla presenza di Gianluca Dettori, riferimento per il Venture Capital in Italia e altri Angel Investor e attori rilevanti dell’ecosistema italiano ed europeo dell’innovazione.