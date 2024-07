Milan all-in su Abraham | offerta clamorosa alla Roma

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilpunta tutto su: l’attaccante inglese è stato indicato da Paulo Fonseca e la dirigenza si muove.pazzesca ai giallorossi Rinforzare la rosa ed anche con velocità per provare a colmare il gap con le avversarie. Ilnon può perdere tempo anche perché inizia a diventare davvero preoccupante la situazione. Fin qui i rossoneri sono stati semplicemente a guardare: nessun acquisto concluso, la trattativa Zirkzee sfumata dopo un corteggiamento di diverse settimane e le grandi difficoltà nel trovare calciatori che facciano al caso del. Timori della tifoseria spazzati via dalle parole di Ibrahimovic: l’ex attaccante svedese ha rassicurato tutti spiegando come siano ben chiari gli obiettivi della squadra meneghina. Rinforzi mirati, con calciatori funzionali al progetto di Fonseca.