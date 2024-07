E’ stato Dio a impedire che l’impensabile accadesse | il primo messaggio di Trump dopo l’attentato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) “In questo momento è più importante che mai rimanere uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani. Rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere”. In un nuovo post sui social, Donaldha ringraziato i sostenitorila sparatoria al suo comizio in Pennsylvania e ha affermato che “èsolo Dio ache”., ilpostl’attantato: “Dio mi ha salvato. Ora niente paura” L’ex presidente degli Stati Uniti scrive un lungosui social dicendosi impaziente di partecipare lunedì alla convention nazionale repubblicana che si terrà nel Wisconsin. Lo ha annunciato lui stesso sul suo social media Truth Social. “Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi. Non vedo l’ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin”, ha scritto rivolgendosi ai suoi sostenitori.