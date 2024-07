Correa conferme dall’Argentina su un club interessato La trattativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Joaquinnon sta proprio raccogliendo l’interesse di tantiin giro per l’Europa. I suoi ultimi due anni sono stati disastrosi, però c’è una società che lo segue. La notizia arriva. PRESTAZIONI – Joaquinsi è mangiato completamente la possibilità di rimanere all’Inter. Questo lo aveva già fatto due anni fa, quando aveva chiuso una stagione disastrosa con appena 4 gol tra campionato e Champions League. La dirigenza non vuole assolutamente tenere l’argentino neanche adesso, a maggior ragione dopo i zero gol in Ligue 1 con annessi 0 passaggi vincenti. Le statistiche condannano il Tucu, anche il Marsiglia lo ha condannato e non ha neanche pensato al riscatto in seguito al prestito., futuro fuori dal centro dell’Europa? FUORI –ha attirato l’interesse di unfuori però dal centro del calcio europeo.