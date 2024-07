Como cade lungo una parete rocciosa | escursionista recuperato con elisoccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) San Bartolomeo Valcavargna (), 14 luglio 2024 – È cadutounafacendo un volo di diversi metri in una zona impervia. L’, un uomo di 48 anni residente in zona, si è ferito gravemente, rendendo necessario l’intervento dell’. Il recupero è avvenuto questa mattina alle 9 a San Bartolomeo Valcavargna, nella frazione Oggia, in piena area boschiva, dove è intervenuto il soccorso alpino assieme a vigili del fuoco e 118, oltre ai carabinieri di Porlezza per accertamenti sull’accaduto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato a mezzogiorno. Dopo i primi accertamenti, le sue condizioni sono state ritenute meno gravi del previsto, ma è stato comunque ricoverato. .