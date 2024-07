Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Pia È Ancora Viva Jana La Nasconde!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 14 luglio 2024)La: Pia non si è realmente tolta la vita, ma fa tutto parte di un piano orchestrato insieme a. La donna siin una grotta per sfuggire a Gregorio! Laprosegue e, nel corso delle, un nuovo colpo di scena inaspettato ribalterà la situazione per quanto riguarda Pia. I telespettatori hanno già dovuto dire addio alla domestica, ma si scoprirà che in realtà la donna èe tutto fa parte di un piano concepito da lei e da. Ma ecco che cosa sta per succedere.La: tutti credono che Pia si sia tolta la vita! Nel corso dellede La, i telespettatori assistono ad un momento tragico. Infatti, Pia è disperata a seguito del ritorno di Gregorio.