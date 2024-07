A Brisighella il parco ‘Ugonia’ è diventato inclusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildi, conosciuto anche comedella Palla, è. Il Comune infatti ha realizzato un’area di gioco di circa 110 metri quadrati con elementi ludici costituiti da spazi, materiali, forme e colori per stimolare le diverse aree sensoriali per bambini che manifestano deficit dello sviluppo neuromotorio, intellettivo, visivo o uditivo. L’obiettivo è favorire la socializzazione e l’integrazione. Gli elementi dei giochi sono progettati per permettere esperienze positive e piacevoli. Tra i pannelli delle attività ludiche sono presenti anche il Banco vendita, la Morra cinese, il Tris e il Pallottoliere. Il, che è costato al Comune 23.927 euro, verrà inaugurato a breve dall’amministrazione comunale.