Segre ebrea psicopatica Bufera sull' avvocato invitato al convegno della sinistra

(Di sabato 13 luglio 2024) Martedì 16 luglio alle 16 nella Sala StampaCamera dei Deputati, in viaMissione 4 a Roma, Shawan Jabarin, direttoreong palestinese Al-Haq, interverrà alla conferenza stampa organizzata da AOI, ARCI, Assopace Palestina e Amnesty International, in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele. Oltre a Jabarin, interverranno Anna Meli (AOI), l'Nicola Quatrano, il professore di diritto penale internazionale alla Liverpool John Moores University Triestino Mariniello, le deputate Stefania Ascari (M5S) e Laura Boldrini (PD) e l'Onorevole Franco Mari (AVS). Ed è proprio su Quatrano che si è scatenata la polemica. «Ciò di cui abbiamo bisogno è riconoscere Israele come uno psicopatico collettivo, e studiare l'origine di questo carattere nazionale unico.