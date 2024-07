Pallanuoto Settebello super a Budapest | gli Azzurri conquistano il Quattro Nazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024)– Uno splendidoconquista il ‘’ de ora punta alle Olimpiadi di Parigi. Ieri sera glihanno battuto la Francia in finale con il risultato di 10-7. L’Italia, ora, avrà un raduno a Siracusa dal 17 al 21 luglio, con Ungheria e Giappone. E alla piscina Caldarella proprio contro i magiari e i nipponici svolgerà le ultime due partite prima della competizione olimpica: venerdì 19 luglio contro l’Ungheria alle 20.45 (diretta Raisport) e sabato 20 luglio contro il Giappone. Come riporta federnuoto.it ‘I convocatisono i 13 che parteciperanno alle Olimpiadi più Francesco Cassia (Ortigia 1928) come aggregato: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros).