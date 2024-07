LIVE Atletica Meeting Rieti 2024 in DIRETTA | Marcell Jacobs inizia con la batteria l’ultimo test pre-olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e bentrovati alla del primo giorno del di di, tappa di avvicinamento importante in vista degli ormai imminenti Giochi Olimpici di Parigi. Sulla pista italiana.Vi saranno diversi italiani in gara e tra questi l'osservato speciale sarà, che dovrà affrontare tre turni nel giro di due giorni per arsi in vista di quel che sarà: oggi le batterie e domani le semifinali e la Finale. Il campione torna a simulare la gara regina dopo aver vinto gli Europei ed essersi espresso posteriormente sull'ottimo crono di 9.92. Sarà un probante, vista la presenza straniera. affronterà diversi compagni di allenamento come i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang.