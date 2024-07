L’ex pm Colombo critico su buche e bike sharing

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Milano città delle. Il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, presieduto da Gherardo(nella foto), nella sua quarta relazione periodica relativa all’ultimo anno (secondo semestre 2023 e primo semestre 2024) sostiene che qualcosa non va su questo fronte: "La manutenzione delle strade non sempre risulta efficace. L’aumento dell’intensità delle piogge ha inoltre favorito la formazione disul manto stradale. È pertanto necessario che il Comune riveda l’attuale assetto della manutenzione stradale, dotandosi delle risorse e degli strumenti necessari per interventi rapidi e duraturi". Sul fronte trasporti, invece, il Comitato sottolinea che lo stesso direttore generale di Atm ha rappresentato l’esigenza di un miglioramento del servizio di