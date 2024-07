Latina l’orco fra le mura di casa | figlia minorenne violentata dal padre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 –fra lediun incubo vissuto da una: all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, i carabinieri della Stazione diScalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto un cinquantacinquenne locale per il reato di violenza sessuale aggravata sulla propria. Le violenze inLe investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, in modo chiaro e puntuale, quanto accadesse tra ledomestiche, ossia di come, in diverse occasioni, ill’avrebbe costretta a fare e subire atti sessuali, circostanza per cui, in considerazione di tutti gli elementi raccolti, all’esito dell’attività di indagine, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere.