Il Tour de France del Remco Evenepoel uomo

(Di sabato 13 luglio 2024) A Le Lioran, mentre pedalava le ultime decine di metri che gli mancavano per raggiungere il traguardo della undicesima tappa di questode, sul volto diè apparso un sorriso compiaciuto. Era solo, ma non era primo. Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar erano già arrivati da oltre una dozzina di secondi (saranno venticinque a fine tappa). Lui non aveva retto la violenza dello scatto della maglia gialla e nemmeno il ritmo furioso del danese. Si era staccato, aveva rincorso, aveva perso oltre mezzo minuto, aveva recuperato qualcosa sulle ultime rampe. Eppure sembrava sereno, tranquillo e a posto con sé stesso, in armonia con ciò che gli stava attorno e soprattutto davanti, come non lo avevamo mai visto. Dopo un Mondiale in linea e uno a cronometro, dopo una Vuelta terminata in maglia rossa, dopo due Liegi-Bastogne-Liegi, dopo oltre una cinquantina di corse vinte a nemmeno venticinque anni,, forse per la prima volta da quando corre tra i professionisti, sembrava, pur nella non vittoria, rilassato, orgoglioso per quello che stava facendo.