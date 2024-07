Due giorni per rifiatare poi la settimana clou | Gli imprenditori di casa nostra ci stiano vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Tredi quiete, si fa per dire. Almeno "pubblica". Si chiarisca subito: non che la macchina dell’Ssc Ancona arresterà la sua marcia, nel weekend. Ma di sicuro, non prima di lunedì, si andrà a stringere su quelle che – per tutti – sono le priorità di fondo: il nuovo organigramma, ma soprattutto la pianificazione del budget societario cui, inevitabilmente, si legano la costruzione della squadra che parteciperà alla serie D e la definizione della stagione. E ovvero, dunque, dare riscontro alle sollecitazioni che il presidente (entrante) Vincenzo Guerini e mister Massimo Gadda avrebbero avanzato ai soci nella riunione di giovedì allo stadio Del Conero e alle quali il presidente pro tempore Gianluca Brilli assieme ai soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci, oltre agli sponsor esterni, stanno lavorando per "concretizzarle".