Campagna abbonamenti siamo già a 1 064

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo tre giorni, ladella Spal ha toccato quota 1.064! Un numero davvero sorprendente, soprattutto se confrontato coi primi tre giorni di sottoscrizioni della scorsa stagione quando furono 547 i tifosi a confermare la propria tessera. È chiaro che i vecchi abbonati stanno sfruttando al massimo la settimana a disposizione per usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto con uno sconto sulla tariffa di prelazione. Ma in pochi sinceramente si aspettavano una media di oltre 350 tessere nei primi tre giorni di. Il clima di scetticismo nei confronti della società e l’incertezza sulla costruzione della nuova Spal evidentemente stanno lasciando spazio alla passione smisurata per i colori biancazzurri, per la gioia della squadra di Dossena che potrà contare su un consistente zoccolo duro di fedelissimi anche nel prossimo campionato.