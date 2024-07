Ambesi verso la finale Paolini-Krejcikova | Mio pronostico leggermente a favore della ceca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Un giorno storico ieri per il tennis italiano e Jasmine. La genuina giocatrice toscana ha conquistato il pass per ladi Wimbledon, replicando la qualificazione all’atto conclusivo del Roland Garros. Una doppietta nella stessa stagione, parlando di pass per l’ultima sfida dei due Slam, che era stata capace di realizzare l’ultima volta una certa Serena Williams nel 2016. Una vittoria sofferta quella di, contro la croata Donna Vekic. Non è stata una partita tecnicamente bellissima, per i tanti errori da una parte e dall’altra, ma è stata la gestionetensione l’elemento discriminante. Da questo punto di vista l’azzurra si è dimostrata più forte, spuntandola in un super tie-break di un’intensità pazzesca (10-8). Massimiliano, ospite nell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport), ne ha parlato.