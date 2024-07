Una parte di me | una storia vera ha ispirato la serie? Una gravidanza rara

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024) La nuovabrasiliana Unadi me, appena uscita su Netflix, non è tratta da una, perché tutti gli intrecci narrativi, tra tradimenti, violenze e coincidenze sono di pura finzione. Tuttavia l’autrice della, Angela Chaves, ha spiegato che per l’eccezionalegemellare di padri diversi che affronta la protagonista, si è ispirata al caso di una donna americana della quale aveva letto diversi anni fa. Juliana Paes nellaUnadi me – NetflixAl magazine brasiliano Folha de Pernambuco, Chaves aveva spiegato che attorno ad un evento eccezionale, ma non impossibile, come quello della fecondazione eteropaternale, con la quale una donna può restare incinta di due uomini diversi nel giro di poco tempo e portare avanti due gravidanze contemporaneamente, ha costruito poi unache affronta tematiche molto attuali, come l’aborto, lo stupro, il desiderio di maternità.