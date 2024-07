Un giovane ebreo su due vittima o testimone di antisemitismo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - I risultati del nuovo sondaggio dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia confermano la "profonda preoccupazione" tra i giovani ebrei registrata a novembre 2023. A sei mesi di distanza dal primo rapporto, edito un mese dopo la tragedia del 7 ottobre, si certifica la stessa tendenza. Su un vasto campione di giovani ebrei, studenti e professionisti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti sul territorio nazionale, l'83% a novembre e l'82% a maggio afferma che l'è in crescita. Il sondaggio registra una forte insoddisfazione verso la risposta delle istituzioni italiane agli episodi di, con il 39% del campione che la ritiene insufficiente e il 33% scarsa. Cosi' come quelle dei social network e dei testimoni diretti e in particolar modo delle università (70% insufficiente), che sono state giudicate largamente insufficienti.