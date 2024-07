Traffico Roma del 12-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aperta da poco al sito via Collatina prima chiusa per alberi pericolanti tra via delle Cerquette via Celestino Rosatelli non è più chiusa anche via Palmiro Togliatti 3 via salvioli e via chiovenda cosa per smontamento invece via Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese proseguono i lavori sul Corso di Francia si viaggia su carreggiata ridotta per via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code In collaborazione con Luce Verde infomobilità