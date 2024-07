Tony Effe come si chiama per davvero? Quanti anni ha? Ricordate quando faceva parte della Dark Polo Gang?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 luglio 2024)è uno dei trapper italiani tra i più conosciuti e seguiti. Dopo aver debuttato con successo nel mondomusica con la, è esploso strepitosamente con la sua carriera di solista. Di seguito tutto sua vita privata e professionale! Leggi anche:e Giulia De Lellis stanno insieme? Finalmente tutta la verità: ecco cosa ha detto il cantante Oggiè il trapper del momento, tra successi professionali e una vita privata spesso al centro del gossip. Lui è un artista originale nel suo stile rap, capace di affermarsi nella musica italianapersonaggio ben autorevole. Cosa sappiamo dei suoi inizi di carriera?maisicosì? È il suo vero nome? Rispondiamo a questo e altro ancora nel report che segue! View this post on Instagram A post shared by SOSA (@baby777)siper? Ovviamente il nome con cui il trapper è diventato famosoè una scelta artistica.