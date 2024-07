Ricerca scoperto l’ormone rafforza-ossa | è il segreto delle mamme che allattano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come fanno lechea mantenersi robuste, anche se nel loro organismo il calcio viene sottratto alleper sostenere la produzione del nutrimento dei loro bambini? Per la scienza è “un enigma di vecchia data”, ma adesso un gruppo ditori dell’università della California di San Francisco (Ucsf) e di Davis lo ha risolto. Ilè un ormone che si chiama Ccn3 e che nelle femmine di topo aumenta la densità e la forza ossee. Il team americano lo ha ribattezzato ormone cerebrale materno, dimostrando – per ora sempre nei topi – che potrebbe essere efficace per curare le fratture e l’osteoporosi, un problema per oltre 200 milioni di persone nel mondo, in grande prevalenza donne. Lo studio è pubblicato su ‘Nature’. Le donne – ricordano gli scienziati – corrono un rischio particolarmente alto di osteoporosi dopo la menopausa per la diminuzione degli estrogeni, ormoni sessuali femminili che promuovono la formazione ossea.