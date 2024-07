Ponte sullo Stretto dall’Ue doccia fredda | cofinanziamento solo per la parte ferroviaria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildi Messina può essere realizzato soltanto incon ildell’Unione europea. A precisarlo è stata la Commissaria europea ai trasporti, Adina Valean, che ha chiarito inoltre come Bruxelles non sia “ancora a conoscenza di una decisione definitiva” dadell’Italia riguardo l’opera, che per l’esecutivo Ue rappresenta semplicemente un’idea. Le precisazioni della Commissione europea Fissando i paletti all’investimento sull’infrastruttura, la delegata ai trasporti ha comunicato, infatti, come la Commissione europea ritenga cheladel transito ferroviario deldi Messina sarebbe co-finanziabile dalla Ue come progetto strategico, secondo quanto previsto dal regolamento TEN-T dell’Unione Europea.