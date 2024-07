Parigi 2024 | Thierry Henry scelto come primo tedoforo della staffetta di domenica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si delinea sempre più il programma dell’arrivofiamma olimpica a. Dopo unpassaggio al mattino durante la sfilata di14 luglio sugli Champs-Elysees, laprenderà il via nelpomeriggio nella quale sarà, allenatoresquadra olimpica maschile francese, ilalle 13:00. Il campione del mondo 1998 passerà poi il testimone al judoka Romane Dicko, medaglia d’argento a Tokyo, per unache durerà tutto il pomeriggio per le stradecapitale. La Fiamma passerà in particolare davanti all’Assemblea Nazionale, al Senato, alla Place du Pantheon, alla Place de la Bastille e alla Piramide del Louvre, e nelle mani di Blaise Matuidi, Laura Georges, Sasha Zhoya, Enzo Lefort e tanti altri sportivi o personalità.