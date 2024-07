Nicolas Vaporidis Meteora | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Chehala sua nuova vita dopo aver salutato per sempre la televisione italiana! Sembrava davvero cheavesse detto addio al cinema qualche mese fa. L’attore romano, che ha conosciuto una fulminea ascesa a metà degli anni 2000, ha incontrato difficoltà a reinventarsi dopo il primo travolgente successo. In una recente intervista, aveva espresso l’intenzione di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla sua nuova vita da ristoratore a Londra. Tuttavia, questi giorni hanno portato una sorpresa.è tornato a parlare di cinema grazie al suo nuovo ruolo nel film “Fino alladella musica”, diretto da Cristiane Oliveir. Questo personaggio gli ha permesso di riscoprire molte cose su se stesso.