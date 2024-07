Miss Merkel – Morte al castello | tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)allesulL’ex cancelliera tedesca Angelache si dà all’investigazione sulle orme della signora in giallo? È ciò che avviene inal, il primotratto dall’omonima saga letteraria di romanzi gialli dello scrittore tedesco David Safier. Diretto da Christoph Schnee, ilè dunque una divertente commedia con un caso da risolvere nel pieno stile di questa tipologia di opere e racconti. Naturalmente non mancano riferimenti alla società tedesca e internazionale, che arricchiscono questo buffo racconto e i suoi personaggi di ulteriori elementi comici. Safier ha raccontato di aver avuto l’idea dopo che, nel 2021, tutti in Germania si chiedevano cosa avrebbe fattodopo 16 anni a capo del governo.