La racchetta di Santanchè il fungo di Richetti il ventaglio di Finocchiaro Queste le avete viste?

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non solo tennis, non solo Giubileo. La capitale, Roma, ha ospitato in questi giorni i mondiali di Tennis Tavolo, ping pong, e per l’occasione la ministra del Turismo Danielaha sfidato, con racchette personalizzate con la Venere di Botticelli, il ministro dello Sport Andrea Abodi e l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport della città di Roma, Alessandro Onorato. Gesti atletici e rischio di perdere la pallina ai Fori Imperiali. E ci sono anche gli sport acquatici tra le foto della settimana, perché un Gianni Alemanno molto social si è mostrato in tuta da immersione, e poi si è immerso, per una iniziativa di protesta coltro le trivellazioni. E ancora Matteoche sniffa funghi, Mariastella Gelmini al matrimonio di Simona Ventura e Giuseppe Conte tra smorfie e baciamano alla presentazione del libro di Stefano Fassina.