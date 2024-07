Fantastic Four | il cast arriva a Londra per l' inizio delle riprese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) I Marvel Studios inizieranno finalmente la produzione del reboot de Ii Quattro alla fine del mese. Ledicominceranno verso la fine del mese (il giorno dopo il SDCC, secondo Kevin Feige) e i membri delsonoti ain vistaprove, che dovrebbero iniziare la prossima settimana. I fotografi hanno immortalato Pedro Pascal (Il trono di spade, The Last of Us), che interpreterà Reed Richards, alias Mr., Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning), che vestirà i panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, e Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One), che sarà focoso nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, mentre .